Son Dakika Haberleri: İstavritin Kilogramı 10 Liraya Geriledi

İstavritin Kilogramı 10 Liraya Geriledi

37 dakika önce

SİNOP'ta bolluğu yaşanan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.

İstavritin Kilogramı 10 Liraya Geriledi, System.String[]
SİNOP'ta bolluğu yaşanan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.

Karadeniz'de son 10 yılın en verimli palamut sezonunun ardından bu kez de istavrit sezonu yaşanıyor. Sinop'ta bolluğu yaşanan istavrit tezgahlarda yerini almayı sürdürüyor. Geçen hafta 15 liradan satılan istavritin kilosu, 10 liraya geriledi.

Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, istavritin bol olduğunu belirterek "Kayıklarımız 250-300 kasa istavrit avlıyor.  Havaların ısınması ile insanlar balığa uzak kalmaya başladı. 10 liraya istavrit bedava ama satış yok" dedi.

- Sinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:50 Kaynak: DHA

Karadeniz, Sinop, Ekonomi
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