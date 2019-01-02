İşte 2018'in En Çok Satan Albümleri...
21 dakika önce
2018, müzik dünyası için son derece hareketli bir yıl oldu.
2018, müzik dünyası için son derece hareketli bir yıl oldu. BANG Showbiz olarak resmi rakamlara göre İngiltere
'de en çok satılan ilk 10 albümü sizler için derledik.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:00
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