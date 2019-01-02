Son Dakika Haberleri: İşte 2019'un Merakla Beklenen Filmleri

İşte 2019'un Merakla Beklenen Filmleri

39 dakika önce

2018 yılı sinemaseverler için güzel bir yıl oldu.

2018 yılı sinemaseverler için güzel bir yıl oldu. Pek çok önemli yapım vizyona girdi. Yeni yıla girmeye çok az bir süre kalmışken 2019'da vizyona girecek en heyecan verici filmleri sizler için listeledik.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 

Sinema
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