İşte 2019'un Merakla Beklenen Filmleri
39 dakika önce
2018 yılı sinemaseverler için güzel bir yıl oldu.
2018 yılı sinemaseverler için güzel bir yıl oldu. Pek çok önemli yapım vizyona girdi. Yeni yıla girmeye çok az bir süre kalmışken 2019'da vizyona girecek en heyecan verici filmleri sizler için listeledik.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00
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