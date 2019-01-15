İşte 2019'un Yedi Güzellik Ve Bakım Trendi!

2019 yılında Çinli kadınların bakım rutinlerinden yenilebilen kolajenlere pek çok trend göreceğiz.

1. Çin usûlü bakım

Çinli kadınların bakım ve güzellik sırlarının, geçtiğimiz yıllarda dünyayı kasıp kavuran Koreli ve Japon kadınların güzellik sırlarından farkı, teknolojik olmaları. Çinli markalar, pazara sundukları her ürünün odağına teknolojiyi koyuyorlar. Çin, dünyanın en hızlı büyüyen güzellik pazarı. Sadece makyaj ürünleri satışlarında yüzde 30'luk bir büyüme kaydedildi. Anlayacağınız, Çinli kozmetik ve makyaj markaları yeni teknolojiler ve yeni iş birlikleriyle 2019'da dünyayı fethetmeye hazırlanıyor.

2. Mevsimsellik

Genelde 'cilt bakımı' ve 'mevsimsellik' sözcükleri aynı cümle içinde kullanılmaz. Ama bu durum, bu yıl değişecek. Yani kış aylarında kızılötesi ışınlar ve ısıtılmış kağıt maskelerden yaz ayları için serinletici yöntemlere, mevsime hattâ hava durumuna göre cilt bakımı uygulamak trend olacak!

3. Aktif güzellik

Artık bir tek cilt bakımıyla iş bitmiyor. Sağlık ve wellness'i güzellik bakımının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden aktif güzellik trendi, 2018'de kendini göstermeye başlamıştı. Pek çok marka spor yapanlara yönelik ürünler piyasaya çıkardı (Tarte'nin piyasaya sunduğu Athleisure Beauty Collection ya da E.L.F'nin çıkardığı Workout Ready) ve 2019'da da bu markaların sayısı artacak. Öyle görünüyor ki, spor çantasından kozmetik ve bakım ürünlerini eksik etmeyeceğiz!

4. Evde bakım

Evde kullanılabilecek bakım ürünleri geçen yıldan beri yükselişte. Profesyonel bakımlardan cildi derinlemesine temizleyen uygulamalara, markalar artık 'ev tipi' ürünlere daha fazla ağırlık vermeye başladı. Burada da işin odağında teknoloji var. Tıpkı Uber'in ulaşım ve Airbnb'nin konaklama endüstrisinde devrim yarattığı gibi, güzellik teknolojisi de güzellik endüstrisini kökten değiştirecek.

5. Instagramlık ambalajlar

Artık hepimiz biliyoruz: Instagram'da post edilemeyen aslında hiç yaşanmamıştır. Tabii güzellik ve bakım markaları da bunun farkında. Bu nedenle de 2019'da ambalajlar hiç olmadığı kadar önemli olacak. Glossier, Tilbury ve FOREO bu alanın öncülerinden. Sınırlı sayıda piyasaya sürülen ürünler, parlak renkler ve mevsimine göre tasarımlar… Çok daha fazlası 2019'da bizi bekliyor.

6. Kişiselleştirilmiş güzellik

Coca Cola şişelere isim yazıyor, Gucci ve Burberry monogram ile sükse yaptı… 2019'da ise kişiselleştirme trendi güzellik endüstrisine de sıçrıyor. Sizin ihtiyacınıza göre özel içerikleri olan veya yapay zekalı, sizinle birlikte değişen ürünler... FOREO'nun 2018'de sessiz sedasız piyasaya sunduğu, ama güzellik teknolojisinde devrim yaratacak nitelikte olan LUNA fofo'nun en önemli özelliklerinden biri kişiselleştirilebilir olması.

7. Süper gıdalar

Tabii süper gıdalarsız olmaz! Bu yılın 'kazananları' da yenilebilen kolajenler ile sıkılaştırıcı ve enflamasyonları, kızarıklıkları giderici etkisiyle bilinen güvercin ağacı. Pinterest'e göre güvercin ağacı aramaları yüzde 305 oranında arttı. Aynı şekilde Google Trends verilerine göre de kolajen aramalarında adeta patlama yaşandı. Çin ise kolajene olan talebin en yüksek olduğu üç ülkeden biri.

FOREO Enstitüsü Ürün Müdürü Dalia Fernandez'e göre 'Çin güzellik trendi', Kore güzellik trendini gölgede bırakabilir: "Çin sadece güzellik teknoloji alanında öncü değil. Mevsimsellik trendinin de liderlerinden, hatta birçok başka güzellik trendinin de başını çekiyor. 2019'da da bu durum değişmeyecek. Dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri ve dünyada Çin güzellik ürünlerine ciddi bir talep var."

Fernandez sözlerini şöyle sürdürdü: "Güzellik alanındaki önemli gelişmeler, tüketicilerin cilt bakımı ürünlerine yeni bir açıdan bakmasını sağladı. Artık giderek daha fazla sayıda marka, müşterilerinin evde uygulayabilecekleri, spa ve dermatoloji uygulamaları ayarında ama çok daha hesaplı ürünler sunmaya başladı. Artık zaman değişti. Tüketiciler bakımlarını evde yapmak istiyor ve markalar da bu talebe yanıt vermek zorunda. FOREO Enstitüsü'nde müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek için cilt bakım ürünü yelpazemizi sürekli yeniliyor ve inovasyolarla geliştiriyoruz. 2019, 'akıllı güzelliğin' hakimiyetini ilan ettiği yıl olacak.