İşte 2021'de Uzayda Olacaklar Listesi - Son Dakika

2020'ye dönüp bakmak istemiyoruz elbette ama 2020'de onlarca yeni buluşa imza atıldı... Karizmatik kometler, Dünya benzeri ve yaşamaya elverişli gezegenler çok konuşuldu...

Proxima Centauri, "yapay zeka" derken, "spagettileşme" çıkıverdi durduk oturduk yerde, kara haberlere yenisini ekler gibi.

Şimdi geçelim bizi erişte gibi yalayıp yutacak evren fikrini yeni yılın merakla beklenen yeni olaylarına göz atalım.

2021'e geçer geçmez Quadrantids gök şöleni ile başladı uzaydan gelen haberler...

3 Ocak'ta Quadrantids meteor yağmuruna tanık olduk.

İŞTE NELER OLACAK NELER LİSTESİ

Peki başka nelere tanık olacağız? İşte listesi:

Ocak: Launcher One ilk yörüngesel lansmanı.

2021 başında Hindistan, Chandrayaan-3 gezgini Ay'a fırlatacak.

2021 ilk aylarında Rocket Lab ilk Amerika görevini gerçekleştirecek.

Şubat: The Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hope adlı orbiter'ı Mars'a varacak.

Şubat : Çin'in Tianwen-1 misyonu Mars'a ulaşacak.

Şubat 18: NASA'nın Perseverance (Azim) aracı Mars'a inecek.

Şubat 20: Parker Güneş aracı Venüs'ün yakınından geçecek.

Mart: OSIRIS-REx'in 2 yıllık yolculuğu başlayacak.

Mart 29: Boeing, Starliner uzay gemisini tekrar Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçurmayı deneyecek.

Mart 30: SpaceX NASA için Crew-2 astronot görevine başlayacak.

Nisan 18: NASA Ay takibine mini uydu yollayacak.

Nisan 22: Lyrid Meteor Yağmuru.

Mayıs 26: TAM Ay tutulması.

Haziran: Boeing ilk NASA astronotlarını uzaya atacak.

Haziran 10: Halkalı Güneş Tutulması

Temmuz 22: NASA asteroite çarpacak bir uzay mekiği fırlatacak.

Ağustos 8: The Solar Orbiter Venüs etrafında dolanacak.

Ağustos 12: Perseids Meteor Yağmuru

Ekim 16: Lucy the Trojan asteroit-avcısı yola çıkacak.

Ekim 21: Orionids Meteor Yağmuru

Ekim 31: NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nu tanıtacak.

Ekim: Aktör Tom Cruise film çekimleri için Uzay İstasyonu'na gidebilir.

Kasım 5 ve 12: Güney ve Kuzey Tauridleri Meteor Yağmurları

Kasım 17: Leonids Meteor Yağmuru

Kasım 19: Kısmi Ay Tutulması

Kasım: NASA ilk Orion test uçuşunu gerçekleştirecek.

Aralık 14: Geminids Meteor Yağmuru

Aralık 22: Ursids Meteor Yağmuru

Aralık: Boeing NASA için ilk işletim astronot görevini düzenleyecek.

2021 sonlarında bizi bekleyen diğer sürprizler ise şöyle:

Japonya'nın minik Ay ziyaretçisi;

SpaceX'in ilk Starship'i yörüngeye fırlatması;

Dünya'nın en büyük insansız uçağından yörüngeye roket atılması;

Çin'in kendi uzay istasyonunu inşa etmeye başlaması...

2021'de kim bilir daha neler neler olacak sessiz ve derinden çalışan bilim adamları sayesinde!!!