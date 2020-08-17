İşte 2021 model Fenerbahçe

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Fenerbahçe'nin önceki gün İstanbulspor'u 4-0 yendiği hazırlık maçı, yeni sezonda nasıl bir sarı lacivertli takım izleyeceğimiz konusunda önemli ipuçları verdi.

Teknik direktör Erol Bulut'un oyun sistemi ve yeni transferlerin performansı başta olmak üzere birçok soru önemli ölçüde yanıt buldu. İşte o sorular ve yanıtları:

Rakibe önde baskı yapacak

Geçen sezona göre Fenerbahçe'nin oyun anlayışında ne değişecek? Sarı lacivertliler geçtiğimiz yıllarda topa hakim olup rakibine oyununu kabul ettirmeye çalışıyordu. Erol Bulut, rakibe önde baskı yapıp hataya zorlayan, agresif bir oyun anlayışını sahaya yansıtmaya planlıyor

Saha dizilişi aynı gibi ama...

Sarı lacivertlilerin saha dizilişi ve oyun sistemi nasıl olacak? Saha dizilişi aynı geçen yıl olduğu gibi 4-32-1 ve zaman zaman da 4-2-3-1'e dönecek. Diziliş aynı gibi gözükse de, daha hareketli ve sahanın her yanında pres yapmaya çalışan bir takım izleyeceğimiz kesin.

Başarı için ilk şart forma adaleti

İlk hazırlık maçının verdiği sinyaller neler? Erol Bulut, başarıyı getiren birinci faktörün forma adaleti olduğuna inanıyor. Forma artık çok çalışanın sırtında olacak. Gökhan Gönül'e kaptanlık verilmesi, bu oyuncuya ne kadar güven duyulduğunun bir kanıtı. Rodrigues de daha arzulu.

Mert Hakan hücumda büyük güç

Mert Hakan Yandaş takıma ne katacak? Yeni transfer Mert Hakan, isteksiz, rakibe basmayan, sadece top ayağına geldiğinde etkili olmaya çalışan Max Kruse'nin tam tersine; ceza alanı ve çevresinde çok hareketli, rakibe pres yapan bir futbolcu. Topu kaptığında kreatif paslarla forvetleri topla buluşturan Mert Hakan, bu özelliğiyle santrforları gol krallığına uçurabilecek yeteneklere sahip. Ayrıca transferi sonrasında yaşananlar da oldukça hırslandırmış olmalı ki, İstanbulspor karşılaşmasında sahada basmadık yer bırakmadı.

Stoper sorunu aşılamadı

Takımdaki en büyük sıkıntı hangi mevkide? Şu an için aşılamayan tek sorun, stoperdeki sıkıntı gibi gözüküyor. Serdar Aziz-Sadık veya Serdar Aziz-Zanka ikilileri ile lige girmenin artıları ve eksileri tam anlamıyla Topuk Yaylası'ndaki kampta ortaya çıkacak. Karagümrük, Alanyaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'la yapılacak 5 özel maç sonrasında takımın iskeleti kurulacak.

Tolgay ve Mevlüt beğenildi

İstanbul karşısında sahanın en iyileri kimlerdi? Mert Hakan, forvetlere pozisyon yaratan pasları ve hareketli oyunuyla tam not aldı. Geçen sezonun en başarılı isimlerinden Gökhan Gönül aynı formunu sürdürdüğünü gösterdi. Gustavo ve Ozan, kendilerini fazla zorlamamalarına rağmen klas hareketleriyle beğeni topladı. Gönderilecekleri konuşulan Tolgay ve Mevlüt, son derece gayretli ve etkiliydi. Duran toplarda hücuma çıkıp gol arayan Sadık, kornerden gelen topta sert bir kafa vuruşuyla şahane bir gol atan Serdar ve fileleri havalandıran Vedat alkış aldı.