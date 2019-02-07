Son Dakika Haberleri: İşte 21. Haftanın Hakemleri

İşte 21. Haftanın Hakemleri

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İşte 21. Haftanın Hakemleri, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

Yarın 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

...

9 Şubat Cumartesi 16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır 16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya 19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan

...

10 Şubat Pazar 13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus 19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk

...

11 Şubat Pazartesi 20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

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