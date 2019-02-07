İşte 21. Haftanın Hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta müsabakaları yarın, 9 Şubat Cumartesi, 10 Şubat Pazar ve 11 Şubat Pazartesi oynanacak. Karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:



Yarın 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy



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9 Şubat Cumartesi 16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır 16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Halis Özkahya 19.00 Beşiktaş - Bursaspor: Mete Kalkavan



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10 Şubat Pazar 13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus 19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Ümit Öztürk



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11 Şubat Pazartesi 20.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa 20.00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: Ali Palabıyık



(İHA)

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