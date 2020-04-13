Son Dakika › Magazin › İşte '3 adam'ı bitirme nedeni: Konuklardan sıkıldık - Son Dakika Magazin
İşte '3 adam'ı bitirme nedeni: Konuklardan sıkıldık
19 dakika önce
Oğuzhan Koç ekranı bırakma nedenini şöyle açıkladı: "Hep aynı insanlar gelmeye başlamıştı.
Oğuzhan Koç ekranı bırakma nedenini şöyle açıkladı:
"Hep aynı insanlar gelmeye başlamıştı. Konukla muhabbet etmek artık cazip gelmiyordu. Çünkü sıkıcılardı. Misafirlerden keyif almıyorduk. Aramızda konuşup bitirdik."
3 Adam'a birçok yıldız isim konuk olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:17
Son Dakika Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz