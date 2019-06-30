İşte 93. Gazi Koşusu'nun kare ası

Düşmez'e göre koşunun kare asında long Runner, Yamanlarbeyi, akgün ve scoutleo yarışı kazanmaya en yakın atlar.

Düşmez'e göre koşunun kare asında long Runner, Yamanlarbeyi, akgün ve scoutleo yarışı kazanmaya en yakın atlar.

Haber Yayın Tarihi :

Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti!

Korkunç cinayet sonrası sanatçı Feridun Düzağaç'tan 2 önemli iddia

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim silahsızlandırılmış bölgede görüşecek

Libya Devlet Yüksek Konseyi: Hafter güçlerinin tehditleri Ankara'ya savaş ilanıdır