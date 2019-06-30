Son Dakika Haberleri: İşte 93. Gazi Koşusu'nun kare ası
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İşte 93. Gazi Koşusu'nun kare ası

8 dakika önce

Düşmez'e göre koşunun kare asında long Runner, Yamanlarbeyi, akgün ve scoutleo yarışı kazanmaya en yakın atlar.

İşte 93. Gazi Koşusu'nun kare ası, System.String[]
Düşmez'e göre koşunun kare asında long Runner, Yamanlarbeyi, akgün ve scoutleo yarışı kazanmaya en yakın atlar.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:48 
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