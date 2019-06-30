İşte 93. Gazi Koşusu'nun kare ası
8 dakika önce
Düşmez'e göre koşunun kare asında long Runner, Yamanlarbeyi, akgün ve scoutleo yarışı kazanmaya en yakın atlar.
Düşmez'e göre koşunun kare asında long Runner, Yamanlarbeyi, akgün ve scoutleo yarışı kazanmaya en yakın atlar.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:48
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