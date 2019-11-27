Son Dakika Haberleri: İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri
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İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri

6 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile eşleşti.

İşte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile eşleşti.

(İHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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