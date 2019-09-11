Son Dakika Haberleri: İşte Abdullah Avcı'nın saha içindeki yeni lideri!
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İşte Abdullah Avcı'nın saha içindeki yeni lideri!

57 dakika önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kurmayları oyuncuların performanslarını değerlendirmeye aldı.

İşte Abdullah Avcı'nın saha içindeki yeni lideri!, System.String[]

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kurmayları oyuncuların performanslarını değerlendirmeye aldı. Yeni transferlerden Muhammed Elneny'nin oyun bilgisi ile teknik kapasitesi beğeni kazandı. Mısırlı'nın kendini göstermek için çaba sarf etmesi ve yüksak top tekniği taktir topladı.


KAPASİTESİNE İNANIYOR...


Avcı ve kurmayları pas oyununda Elneny'ye tam yetki verdiği takımı yönlendiren isim olmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın "Kapasitesi için hiçbir şüphem yok. Sadece maç eksiği var. Bu da kısa sürede çözülebilir" dediği bildirildi.


BU ZEMİN MUTLAKA DÜZELMELİ


Beşiktaş Teknik direktörü Abdullah Avcı, Vodafone Park'ın zeminin iyileştirilmesinin en hızlı bir şekilde yapılmasını istedi. Türkiye- Andorra maçının da burada oynanması Avcı'nın moralini biraz bozmuştu.


Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:25 
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