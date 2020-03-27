Samsun'un Bafra ilçesinde yaşlı bir vatandaşın, çektiği maaşını kendisine teslim eden ve sayarak almasını isteyen görevliye "Sizde yanlış olmaz" demesi herkesi duygulandırdı.



Bafra Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli bir personel, İbrahim isimli yaşlı adamın çektiği maaşını kendisine verip, saymasını istedi. İbrahim amcanın verdiği cevap ise herkesi duygulandırdı. "Sizde yanlış olmaz" diyen İbrahim amca, parayı saymadan alarak görevliye teşekkür etti.



"İşte Anadolu insanı"



Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte Anadolu insanı... Devlete güveni nasıl güzel anlatmış sevgili büyüğümüz. 'Sizde yanlış olmaz' diyor! Allah sizlere sağlık, sıhhat versin. Varlığınız ve dualarınız bize güç veriyor. İyi ki varsınız. Ne mutlu sizlere hizmet eden kamu görevlilerine" ifadelerini kullandı. - SAMSUN