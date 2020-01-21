İşte aracın çekilmesine neden olacak durumlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşte aracın çekilmesine neden olacak durumlar - Son Dakika

İşte aracın çekilmesine neden olacak durumlar

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak 9 önemli duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

İşte aracın çekilmesine neden olacak durumlar, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, araçların çekilmesine neden olacak 9 önemli duruma ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı twitter üzerinden araçların çekilmesine neden olan unsurlardan 9 tanesini videolu şekilde paylaştı. Videoda, trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park, taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen ikinci sıra park, engelli sürücüler için ayrılmış park alanları, dikey ve yer işaretlemeleri ile belirlenmiş duraklar ve yakın alanalar, yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi, yaya yolu ve diğer yaya geçitleri, kamunun faydalandığı hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışları ile alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını mesafeler, bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları gibi yerlerde araçların çekildiği uyarısında bulunuldu. Ayrıca söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132 ile 264 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü
Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu Esra Erol'da akılalmaz olay! Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:37:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşte aracın çekilmesine neden olacak durumlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]