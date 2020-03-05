İşte Avrupa ile farkımız - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşte Avrupa ile farkımız - Son Dakika

İşte Avrupa ile farkımız

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trafik kazasında Yunanistan sınırına gittikleri öğrenilen Suriyeli gençler yaralandı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trafik kazasında Yunanistan sınırına gittikleri öğrenilen Suriyeli gençler yaralandı. Yaralı gençleri kucaklayarak el birliği ile yol kenarına taşıyan vatandaşlar Avrupa ile Türkiye'nin farkını bir kez daha gözler önüne serdi.


Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mülteciler Yunanistan sınırına doğru hareketlerini sürdürüyor. Deniz yolu üzerinden Yunan Sahil Güvenliklerinin sert ve ölümcül müdahalesi ile karşı karşıya kalan göçmenler daha çok kara yolunu kullanıyor.


Bursa genelinde yaşayan 175 bin Suriyeliden bazıları da Avrupa'ya gitmek için yola çıktı. İnegöl ilçesinden Edirne İpsala sınır kapısına gittikleri öğrenilen Suriyeli gurubu taşıyan araç kontrolden çıkınca yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan Suriyeli gençlere yoldan geçen vatandaşlar müdahale etti. Yaralı Suriyelileri kucaklayıp el birliği ile yol kenarına taşıyan vatandaşlar, sınır kapısında mültecilere adeta zulmeden Yunanistan ve Avrupa ülkelerine ders verdi. O anlar ise saniye saniye İhlas Haber Ajansı kamerasına yansıdı.


Kazaya müdahale edip yaralı Suriyelileri yol kenarına taşıyan vatandaşlar, "Türkiye Cumhuriyetini eleştiren Avrupa ülkeleri Yunanistan'ın sert müdahalesini görmezden geliyorlar. Burada bulunan mültecilere her zaman sahip çıkan bizler bir kez daha Avrupa'ya ders verdik" diye konuştular. - BURSA

Yunanistan, Avrupa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:52 Kaynak: İHA
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