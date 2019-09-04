İşte Bandırma BK'nın yeni sponsoru! Anlaşma...

EKSÜT Bandırma BK ve Altınyıldız Classics, verimli ve başarılı bir hazırlık sürecinin ardından sponsorluk anlaşmasına vardı.



2019 – 2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan TEKSÜT Bandırma BK'da Genel Menajer Turgay Zeytingöz: " Türkiye'nin en köklü ve önde gelen giyim markalarından Altınyıldız Classics'in, yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması ile ailemize katılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine, kulübümüze vermiş oldukları değer için tekrar teşekkür ediyor, takımımızın başarılarına uzun yıllar Altınyıldız Classics şıklığı ile birlikte imza atmayı arzu ediyoruz" dedi.