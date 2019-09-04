Son Dakika Haberleri: İşte Bandırma BK'nın yeni sponsoru! Anlaşma...
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İşte Bandırma BK'nın yeni sponsoru! Anlaşma...

3 saat önce

EKSÜT Bandırma BK ve Altınyıldız Classics, verimli ve başarılı bir hazırlık sürecinin ardından sponsorluk anlaşmasına vardı.

İşte Bandırma BK'nın yeni sponsoru! Anlaşma..., System.String[]

EKSÜT Bandırma BK ve Altınyıldız Classics, verimli ve başarılı bir hazırlık sürecinin ardından sponsorluk anlaşmasına vardı.


2019 – 2020 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan TEKSÜT Bandırma BK'da Genel Menajer Turgay Zeytingöz: " Türkiye'nin en köklü ve önde gelen giyim markalarından Altınyıldız Classics'in, yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması ile ailemize katılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine, kulübümüze vermiş oldukları değer için tekrar teşekkür ediyor, takımımızın başarılarına uzun yıllar Altınyıldız Classics şıklığı ile birlikte imza atmayı arzu ediyoruz" dedi.

Altınyıldız, Bandırma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:39 
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