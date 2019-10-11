Son Dakika Haberleri: İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu
Son Dakika Genel İşte 'Barış Pınarı'nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

1 saat önce

İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye OrdusuANKARA - Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

ANKARA - Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor.

İşte Barış Pınarı nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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