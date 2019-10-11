İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu
1 saat önce
İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye OrdusuANKARA - Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu
ANKARA - Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.
Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor.
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