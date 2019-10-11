Son Dakika Haberleri: İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu
Son Dakika Güncel İşte 'Barış Pınarı'nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

İşte "Barış Pınarı"nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

1 saat önce

Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Güvenlik kaynakları, "Barış Pınarı Harekatı"nda Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine destek veren Milli Suriye Ordusunun görüntülerini ve fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ve fotoğraflarda halkın zırhlı araçlarla taşınan personellere sevgi seli görülüyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

İşte Barış Pınarı nda TSK'ya destek veren Milli Suriye Ordusu

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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