Son Dakika Haberleri: İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
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İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı

6 saat önce

GEÇEN yıl Yılmaz Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta ortaya çıktı.

İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı, System.String[]

GEÇEN yıl Yılmaz Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla katıldı. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada'da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018'de sona ermişti. Bilgin ve Di Blasio'nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Alfred Di Basio'nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:03 
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