İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi - Son Dakika

İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile futboldan sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri biten futbolcularla görüşmelere başladı.

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile futboldan sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri biten futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturan Çebi-Kocadağ ikilisi, görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldı. Siyah beyazlı yönetimin halen yılda 1.7'şer milyon Euro garanti ücret alan iki futbolcuya yıllık 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı


Önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek


Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında Hürriyet'e açıklamada bulunan başkan Çebi, "Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner'in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti. En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük. Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner'in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz" ifadelerini kullandı.


Gökhan 140, Caner 121 maç oynadı


2016 yılından beri Beşiktaş forması giyen iki futbolcudan Gökhan Gönül, siyah beyazlı takımda 140 maça çıkarken, 8 gol atıp 14 asist yaptı. Caner Erkin ise 121 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşarken, 30 asist kaydetti. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldıran iki oyuncu, eski takımları Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor.



Ahmet Nur Çebi, Gökhan Gönül, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 07:41 

Son Dakika Spor İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:08 86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 11:39 Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor 11:38 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi 11:15 Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı 10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı 09:33 Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu 09:31 Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi 09:27 İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı 08:51 Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
86 yıllık müze serüveninin ardından camiye dönüştürülen Ayasofya'daki müze tabelaları kaldırıldı
13:08
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
Son Dakika: Rusya ile uçuşlar bugün yeniden başlıyor
11:39
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz gecesi ben dahil seçilmiş tüm yöneticileri katledeceklerdi
11:38
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
11:15
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
10:42
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
10:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 14:15:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]