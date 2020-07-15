İşte Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Gökhan Gönül teklifi

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ile futboldan sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri biten futbolcularla görüşmelere başladı. İlk olarak Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturan Çebi-Kocadağ ikilisi, görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldı. Siyah beyazlı yönetimin halen yılda 1.7'şer milyon Euro garanti ücret alan iki futbolcuya yıllık 800 bin Euro teklif ettiği öğrenildi.



Önümüzdeki günlerde tekrar görüşülecek



Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında Hürriyet'e açıklamada bulunan başkan Çebi, "Bütün futbolcularla tek tek görüşüyoruz fakat Gökhan ve Caner'in özverili davranmaları bizleri çok mutlu etti. En olumlu yaklaşımı bu iki oyuncudan gördük. Önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturacağız. Gökhan ve Caner'in kalmaları konusunda oldukça iyimseriz" ifadelerini kullandı.



Gökhan 140, Caner 121 maç oynadı



2016 yılından beri Beşiktaş forması giyen iki futbolcudan Gökhan Gönül, siyah beyazlı takımda 140 maça çıkarken, 8 gol atıp 14 asist yaptı. Caner Erkin ise 121 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşarken, 30 asist kaydetti. 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu kupası kaldıran iki oyuncu, eski takımları Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor.







