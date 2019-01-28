İşte Boluspor'un Yeni Teknik Patronu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Elazığspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Orhan Kaynak ile sezonuna kadar anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Elazığspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Orhan Kaynak ile sezonuna kadar anlaşma imzaladı.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdıktan sonra Orhan Kaynak ile sezon sonuna kadar anlaştı. Boluspor Kulübü Tesisleri'nde bugün gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkçı, "Orhan hocamız ile dün görüştük. Sezon sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Orhan hocamız daha önce Süper Lig'de Rıza Çalımbay ile görev yaptı. Tetiş Yapı Elazığspor'da şartlar kötü olmasına rağmen bana göre büyük bir başarı gösterdi. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Hocamızın kadrosunda beş yardımcısı var. Kaleci antrenörümüz ise Abdullah Gerz olacak. İnşallah Ümraniyespor maçı ile beraber galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Orhan hocamız Boluspor'a hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



TRANSFER OLACAK MI?



Teknik Direktör Orhan Kaynak ise, "Tetiş Yapı Elazığspor'daki sürecin ardından, Başkanımız Necip Çarıkcı ve yönetim kurulumuz ile birlikte son dört aylık süreç için anlaşmaya vardık. Umarım Süper Lig'e çıkma hedefini hep beraber gerçekleştiririz. Bu tek başına olmuyor tabii ki. Hem bizler hem oyuncular hem de taraftarların katkılarıyla olacaktır. Birlikteliğe önem veren bir ekibiz. Bunu da futbolcu arkadaşlarımıza hissettirerek sezon sonunda mutlu sonu görmek istiyoruz. Bu manada hem başkanımıza hem de yönetim kurulumuza, bize güvendikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Kaynak, transfer konusunda ise, "Takımın ihtiyacı olan 2 ya da 3 transfer var. Başkanımızla görüşüyoruz. Kulübümüzün şartları da uygun olursa bunları yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



(İHA)

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