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"İşte böyle çalarız" diyen ukala hırsızlara polisten cevap: "İşte böyle yakalarız" - Son Dakika

"İşte böyle çalarız" diyen ukala hırsızlara polisten cevap: "İşte böyle yakalarız"

29.12.2021 20:41
"İşte böyle çalarız" diyen ukala hırsızlara polisten cevap: "İşte böyle yakalarız"

Esenyurt'ta inşaat malzemelerinin olduğu depoyu soyduktan sonra hırsızlıkta kullandıkları çalıntı aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kapı kısmına da gülücük çizen hırsızlar yakalandı.

Esenyurt'ta inşaat malzemelerinin olduğu depoyu soyduktan sonra hırsızlıkta kullandıkları çalıntı aracın üzerine "İşte böyle çalarız" yazıp kapı kısmına da gülücük çizen hırsızlar yakalandı. Polis ukala hırsızların aracın üzerine yazdığı yazıya, "İşte Böyle Yakalarız" notlu kağıtla adeta ders niteliğinde karşılık verdi.

Esenyurt'ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soymuş, işleri bittikten sonra ise çaldıkları aracı sokak ortasında bırakmışlardı. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine, "İşte böyle çalarız" yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, dün şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahsı kaçmaya çalıştığı sırada, T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahsı da aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

Polisten hırsızlara, 'İşte böyle yakalarız' cevabı

Emniyete götürülen hırsızların işlemleri sürerken, polis hırsızların ukala bir şekilde aracın üzerine yazdığı 'İşte böyle çalarız' yazısına karşılık verdi. Hırsızlar polisin verdiği kağıttaki yazıyla adeta şoka uğradı. Polisin kağıda yazdığı, 'İşte Böyle Yakalarız' yazısıyla ukala hırsızlara adeta ders niteliğinde karşılık verdi. - İSTANBUL

İşte böyle çalarız diyen ukala hırsızlara polisten cevap: İşte böyle yakalarız
İşte böyle çalarız diyen ukala hırsızlara polisten cevap: İşte böyle yakalarız

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Esenyurt, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'İşte böyle çalarız' diyen ukala hırsızlara polisten cevap: 'İşte böyle yakalarız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İşte böyle çalarız" diyen ukala hırsızlara polisten cevap: "İşte böyle yakalarız" - Son Dakika
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