İşte bu sektörler destek bekliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, olası senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını ve önlemleri bu hafta açıklayacaklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, olası senaryolara karşı hazırlık yaptıklarını ve önlemleri bu hafta açıklayacaklarını duyurdu. Destek bekleyen sektörler arasında turizm, otomotiv, ticaret ve inşaat öne çıkıyor...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:03
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