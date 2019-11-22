İşte Cem Yılmaz'ın yeni filmleri

Cem Yılmaz'ın iki farklı karakterle seyirci karşısına çıkacağı "Karakomik Filmler 2"nin afişi ve ilk fragmanı yayınlandı. Filmin sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşan görüntüleri, ilgiyle karşılandı.

Fragman ve afiş yayınlandı

CEM Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Karakomik Filmler" serisinin ilk filmleri "Kaçamak" ve "2 Arada"yı 18 Ekim'de seyirciyle buluşturmuştu.

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