İşte Ceren'in katilinin mahkemedeki ilk ifadesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşte Ceren'in katilinin mahkemedeki ilk ifadesi - Son Dakika

İşte Ceren'in katilinin mahkemedeki ilk ifadesi

6 saat önce

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.

İşte Ceren'in katilinin mahkemedeki ilk ifadesi, System.String[]

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ilk duruşmada SEGBİS sistemi üzerinden verdiği ifadesinde Ceren'i iki defa bıçakladığını söyledi.

Özgür Arduç'un ilk ifadeleri şöyle:

"Çocukluğumda 2 kez tecavüze uğradım. Ondan sonra insanlara her türlü kötülüğü yapmak istedik. İnsanlardan nefret ettim. Her kötülüğü yaptım. Kedi köpek öldürdük. Benim aklı dengem yerinde değil. 2 dakika iyi oluyorum 19 dakika kötü oluyorum. Ceren'i bir anda gözüme kestirdim. Evinin önüne kadar takip attık ve bir anda bıçaklamaya başladım. Ceren'i iki defa bıçakladım."

(Selim Kuşcu - Metin Akyürek - Furkan Abrek Ünal/İHA)

Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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