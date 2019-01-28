Son Dakika Haberleri: İşte CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Hayat Hikayesi

İşte CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Hayat Hikayesi

1 saat önce

Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İşte CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Hayat Hikayesi, System.String[]
Adı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak açıklanan Tunç Soyer, 2009 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Tunç Soyer, 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşamaya başlayan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Biri İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Başkanı

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Seferihisar, Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, İzmir, Politika
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