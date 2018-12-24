Son Dakika Haberleri: İste Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılıyor

İste Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılıyor

2 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla, İskenderun ve çevre ilçelerindeki ilk, orta, lise düzeyindeki öğrencileri kitap şölenine otobüslerle taşıyor.

İste Çocuklara Kitap Sevgisi Aşılıyor, System.String[]
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla, İskenderun ve çevre ilçelerindeki ilk, orta, lise düzeyindeki öğrencileri kitap şölenine otobüslerle taşıyor.


Merkez yerleşkede düzenlenen fuara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, kitap stantlarını gezerek aldıkları kitapları yazarlara imzalatma imkanı buldu.

Bilim ve teknoloji alanlarında yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken İSTE, topluma kitap sevgisini kazandırma faaliyetlerinden en iyi örneklerinden birisini sergiledi.


İSTE tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap şölenine 50 yayınevi katılım sağladı. Roman, hikaye, şiir, hazırlık kitapları gibi neredeyse literatürdeki her çeşit kitabın stantlarda yerini aldığı fuarda ayrıca çok sayıda şair ve yazarı kitapseverlerle buluştu.

Aynı zamanda üniversite ortamını teneffüs etmenin kendilerine farklı bir hava kattığını belirten öğrenciler bu organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Merkez, İskenderun, Güncel
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