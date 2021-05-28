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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı - Son Dakika

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

28.05.2021 11:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" diyerek müjdeyi vermişti. Yeni kuyulardan birinin bulunduğu Diyarbakır'da ise büyük sevinç yaşandı. 22 dönümlük arsasında petrol bulunan ve hiçbir para talebinde bulunmadığına vurgu yapan Fesih Oğurgül, "Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların da sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

KENT SAKİNLERİ HAVALARA UÇTU

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Akoba-1 kuyusu ile Yenişehir ilçesindeki Yenişehir-1 kuyularından petrol çıkarılması kentte sevinç yaşattı. Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan ise 3 bin varil petrol elde edileceği bildirildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

BÖLGEDEKİ GÜNLÜK ÜRETİM 43 BİN 300 VARİLE ULAŞTI

TPAO'nun Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta yaklaşık 70 sondajda 37 bin 500 varil petrol elde ediliyor. Diyarbakır'da yeni keşfedilen kuyularla birlikte bölgede günlük petrol üretiminin 43 bin 300 varile ulaştığı bildirildi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

"BUĞDAY VE ARPA EKTİĞİMİZ YERDEN PETROL FIŞKIRDI"

Bismil ilçesine bağlı kırsal Akbaş Mahallesindeki 22 dönümlük arsasında petrol bulunan Fesih Oğurgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla heyecanlandıklarını söyledi. Arsası için hiçbir maddi talepte bulunmadığı söyleyen Oğurgül, gençlere iş istihdamı sağlanacağından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Petrolün bulunması işsiz gençlerimiz için umut oldu. Arsam için herhangi para talebinde bulunmadım. Tek isteğimiz mahallemize alt yapı hizmetlerinin getirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çok sevindik. Buğday ve arpa ektiğimiz yerde artık petrol fışkırdı. 80 haneli mahallemizin kaderi petrolle değişecek" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Akbaş Mahallesine komşu Batman'a bağlı Kocalar köyü sakinlerinden Sabri Durak ise petrolün çıkmasına mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyiz. Petrol bize iş imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Petrol, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı - Son Dakika


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