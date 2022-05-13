İSTE'de 7. Teknoversite Günleri başladı - Son Dakika

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) 7. Teknoversite Günleri başladı.

Merkez Kampüsteki açılışta konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, her yıl artan inovatif, girişimci ve bilimsel uygulamalarla öğrencilerin eğitim aldığını söyledi.

Bilimin bir serüven olduğunu dile getiren Depci, "Gelecekte teknoloji ve bilimin her alanında katma değeri yüksek ürünler ortaya koymasını arzu ettiğimiz öğrencilerimizin vatana ve milletimize buradan aldıkları eğitimle hizmet etmesi bizlerin en büyük arzusudur." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz Kaymakamı Hasan Gökpınar, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, iş insanı Fuat Tosyalı ve davetliler katıldı.

İki gün sürecek etkinliklerde sunumlar yapılacak ve çeşitli konferanslar verilecek.