İSTE'de hedef yerli imkanlarla uzaktan eğitimin en iyisi olmak - Son Dakika

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla geçilen uzaktan eğitimde yerli imkanlarla en iyi olmayı hedefliyor.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla eğitimin 20 Mart tarihinde bu yana uzaktan sürdüğünü hatırlattı.

Bu süreçte öğrencilere verimli olma adına ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Dereli, "Üniversitemizin, bir araştırma merkezi tarafından 'uzaktan eğitimi en iyi yöneten üniversiteler' sıralamasında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 4'üncü olması bizleri mutlu etti. Kendi yağımızla kavruluyoruz. Uzaktan eğitim sistemimizi kendimiz geliştirdik. Tamamen yerli. Yurt dışından yazılım satın alımı yapmadık. Başarının en önemli şifresi de bu." ifadelerini kullandı.