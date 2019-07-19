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İSTE'de Tercih ve Tanıtım Günleri

1 saat önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.

İSTE'de Tercih ve Tanıtım Günleri, System.String[]
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Başarıyı İSTE" sloganıyla gerçekleşecek olan tanıtım günlerinin 23-25 Temmuz tarihleri arasında merkez kampüste gerçekleşeceği belirtildi.
Sıcak hava koşulları nedeniyle üniversite içerisine elektrikli araçlarla ring seferlerinin düzenleneceği ifade edilen açıklamada, aday öğrencilere üniversitede alacakları eğitimler anlatılacak.
İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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