İSTE'de Tercih ve Tanıtım Günleri
1 saat önce
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.
İskenderun Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:06 Kaynak: AA
Teknik Üniversitesi (İSTE) aday öğrencilere tercih konusunda yardımcı olmak adına "Tercih ve Tanıtım Günleri" düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Başarıyı İSTE" sloganıyla gerçekleşecek olan tanıtım günlerinin 23-25 Temmuz tarihleri arasında merkez kampüste gerçekleşeceği belirtildi.
Sıcak hava koşulları nedeniyle üniversite içerisine elektrikli araçlarla ring seferlerinin düzenleneceği ifade edilen açıklamada, aday öğrencilere üniversitede alacakları eğitimler anlatılacak.
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