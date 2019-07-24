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İSTE'de tercih ve tanıtım günleri başladı

1 saat önce

İskenderun Teknik Üniversite'sinde (İSTE) üniversite adaylarına yönelik düzenlenen tercih ve tanıtım günleri etkinliği başladı.

İSTE'de tercih ve tanıtım günleri başladı, System.String[]
İskenderun Teknik Üniversite'sinde (İSTE) üniversite adaylarına yönelik düzenlenen tercih ve tanıtım günleri etkinliği başladı.
İSTE Tercih ve Tanıtım Günleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin Makine- Bilgisayar Mühendisliği binasında İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin katılımıyla başladı.
Gelen aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet edip değerlendirmelerde bulunan Dereli, yaptığı konuşmada, "Akademik kimliğimizin en temel amacı, branşlarının birer yıldızı olarak toplumumuza katma değer sağlayacak, bilimi yüceltecek ve yetkinliklerini içinde bulunduğumuz çağı bir adım daha ilerisine götürme yolunda uğraş verecek pırıl pırıl genç beyinler ve genç yürekler yetiştirmek." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan öğrenci ve ailelerine akademisyenler tarafından rehberlik, tanıtım ve yönlendirme yapılırken, etkinliğin yarın akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
Bilgisayar, İskenderun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:59 Kaynak: AA
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