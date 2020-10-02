İSTE'de uzaktan eğitim 5 Ekim'de başlayacak - Son Dakika

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020-2021 akademik yılına 5 Ekim'de uzaktan eğitimle başlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle birçok eğitim kurumunun faaliyetlerine uzaktan devam etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda üniversitenin de hazırlıklarını tamamladığı belirtilen açıklamada, İSTE'nin 5 Ekim Pazartesi günü 2020-2021 yılı eğitimlerine başlayacağı bildirildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci de yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek, salgının bir an önce son bulması ve yüz yüze eğitime geçilmesi temennisinde bulundu.