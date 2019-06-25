Son Dakika Haberleri: İSTE'de yeni 8 bölüm ve 2 program açılıyor
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İSTE'de yeni 8 bölüm ve 2 program açılıyor

12 dakika önce

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversitelerinde yeni 8 bölüm ve 2 programın açılacağını bildirdi.

İSTE'de yeni 8 bölüm ve 2 program açılıyor, System.String[]
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversitelerinde yeni 8 bölüm ve 2 programın açılacağını bildirdi.

Dereli, yazılı açıklamasında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan 8 yeni bölüm ve 2 programa öğrenci almaya başlayacaklarını ifade etti.

Yeni açılan bölümlere toplam 360 öğrenci alınmasının planlandığını aktaran Dereli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine Denizcilik İşletmeleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesine Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İşletmecilik, Ticaret, Mimarlık Fakültesine Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Turizm Fakültesine Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Dörtyol Meslek Yüksekokuluna Sosyal Güvenlik ve İskenderun Meslek Yüksekokuluna ise Metalürji programının açılacak. Teknoversite vizyonumuza uygun bir şekilde, dünyanın, ülkemizin ve şehrimizin ihtiyacı olan nitelikli uzmanların yetiştirilebilmesi gayesiyle yeni açılan bu 8 bölüm ve 2 programımıza toplam 360 yeni öğrenci almayı planlıyoruz. Bunlar öğrencilerimizin oldukça rağbet gösterdiği bölümler, dolayısıyla doluluk oranlarının da yüksek olacağını tahmin ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:52 Kaynak: AA
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