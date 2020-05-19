İSTE'den uluslararası online sergi - Son Dakika

Katılımcılar "Atatürk, 19 Mayıs, Bayrak, Vatan ve Kurtuluş Savaşı" konularında karma eserlerini, jüriye sundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online düzenlenen sergiye, 3 ülke ve 25 üniversiteden katılım oldu.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) İskenderun Meslek Yüksek Okulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında uluslararası online sergi düzenledi.

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