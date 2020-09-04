İSTE Denizlik Fakültesi Dekanı Esmer'den Amanos tüneli açıklaması - Son Dakika

İskenderun Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, "Amanos tüneliyle İskenderun Körfezi oldukça kritik bir genişleme alanına sahip olacaktır." dedi.

Esmer, konuyla ilgili yaptığı yazılı değerlendirmesinde, İskenderun Körfezi'nde işlem gören yükün her geçen yıl düzenli olarak artış gösterdiğini hatırlattı.

Bu yönüyle İskenderun Körfezi'nin ülkenin en kritik lojistik gelişim alanlarından birisi olduğunu kaydeden Esmer, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak bu gelişimin sürdürülebilir olması için ticaret, üretim ve lojistik unsurlarını destekleyecek alt yapılara ve sahalara ihtiyaç vardır. Bölgenin üretim ve lojistik üsleri olan İskenderun, Payas ve Dörtyol hattında genişlemeye uygun sahaların olmaması alternatif sahaların sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu noktada Hassa'da milyonlarca metrekarelik hazine arazilerinde planlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanlarının bölgenin geleceği için yaratacağı potansiyele dikkat çekmek isterim."

Hassa sadece uygun arazileri ile değil aynı zamanda stratejik konumu ile de oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Esmer, ilçenin sadece Gaziantep ve GAP bölgesine yakınlığı ile değil, Orta Doğu ve Orta Asya'ya uzanan hinterlandı ile de oldukça avantajlı bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Hassa OSB'nin yük hinterlandı, kuşak ve yol girişimi kapsamında Çin'e kadar uzanabileceğini anlatan Esmer, şunları kaydetti:

"Tüm bu yönleri ile Amanos Tüneli "yolu 60 km kısaltan bir proje" olmasının yanı sıra yukarıda bahsettiğim ve binlerce insana istihdam sağlayacak, bölgenin kaderini değiştirecek olan OSB ve Lojistik Merkez projelerinin olmazsa olmazlarındandır. Tünel sayesinde taşımacılıkta transit süre ve maliyet avantajı sağlanacak ve İskenderun Körfezi oldukça kritik bir genişleme alanına sahip olacaktır."

Bölgedeki STK'ların ve siyasilerin konu hakkındaki gayretleri projenin başarıya ulaşması açısından hayati olduğunu ifade eden Esmer, "Konu üzerinde hassasiyetle çalışan bölgedeki siyasilerimizin demeçlerinden anlaşıldığı üzere Amanos Tüneli projesinde ilerleme kat edilmiş olması oldukça sevindiricidir. Bizler de İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi olarak ihtiyaç duyulması halinde her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz." açıklamasında bulundu.