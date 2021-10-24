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İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı - Son Dakika

İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı

24.10.2021 14:28

Dünyanın en tehlikeli adamı olarak gösterilen uyuşturucu baronu Otoniel lakaplı Dairo Antonio Úsuga'nın yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Otoniel, 500 asker ve 22 helikopterin katıldığı operasyon sonucu kelepçelenebildi.

Kolombiya'nın ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan sonra dünyanın en büyük uyuşturucu baronları arasında yer alan Otoniel lakaplı Dairo Antonio Úsuga da yakalandı. Escobar'ın çöküşünden bu yana en önemli gelişme olarak gösterilen, 500 askerin katıldığı ve 22 helikopterin destek verdiği operasyona dair bazı detaylar belli olmaya başladı.

BİR NUMARALI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

Dairo Antonio Úsuga veya bilinen ismiyle Otoniel, Kolombiya Hava Kuvvetlerinin, polis ekiplerinin ve Ordunun dün gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalandı. Otoniel, Kolombiya'nın bir numaralı uyuşturucu satıcısı ve suç örgütü lideri olarak tanınıyor. Cumhurbaşkanı Ivan Duque, yayınladığı görüntülü mesajda, "Bu ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığına karşı yapılan yüzyılın en büyük darbesidir. Bu darbe sadece Pablo Escobar'ın 1990'lardaki düşüşüyle karşılaştırılabilir" sözlerine yer verdi.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Operasyonun ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkarken, Otoniel'in Kolombiya'nın Antioquia eyaletindeki Panama sınırının yakınında bulunan sığınağında yakalandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı bir polisin operasyon sırasında hayatını kaybettiğini de açıkladı. ABD, Otoniel'in başına 5 milyon dolar ödül koyarken, Kolombiya hükümeti Otoniel hakkında bilgi veren kişilere 800 bin dolar vereceğini duyurmuştu.

İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı

KARDEŞİ, 10 YIL ÖNCE YAKALANDI

Otoniel'in kardeşi yaklaşık 10 yıl önce bir yılbaşı partisine yapılan baskında polis tarafından öldürülmüş, Otoniel bu olay sonrası 'Usuga Klanı' olarak bilinen 'Körfez Klanı'nın başına geçmişti. Kolombiya güvenlik güçleri, çeteyi ülkenin en güçlü suç örgütü olarak nitelendirirken, ABD'li yetkililer çeteyi "ağır silahlı ve son derece şiddetli" olarak nitelendirdi.

Birçok ilde faaliyet gösteren ve geniş uluslararası bağlantıları bulunan bin 800 kişilik silahlı çete, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, yasa dışı altın madenciliği ve gasp işleriyle uğraşıyor.

İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı

TEK BİR SUÇTAN YARGILANMAYACAK

Çoğu aşırı sağcı paramiliter gruplardan gelen 1.800 civarında silahlı üyesi olduğu tahmin edilen örgütün bazı üyeleri Arjantin, Peru ve İspanya gibi ülkelerde tutuklanmıştı. Örgütün Kolombiya'dan ABD ve Rusya'ya uyuşturucu trafiğini kontrol ettiği belirtiliyor. Otoniel'e yönetilen suçlamalar arasında uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra polis memurlarını öldürmek ve örgütünde çocukları kullanmak da var. ABD'de de Otoniel'e karşı başlatılan hukuki süreçler var. Bu nedenle Otoniel'in New York'ta mahkemeye çıkarılması ihtimali de bulunuyor.

İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Uyuşturucu, Kolombiya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte dev operasyonun tüm detayları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter kullanıldı - Son Dakika
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