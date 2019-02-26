Son Dakika Haberleri: İşte Dhkp/c'li Teröristlerin Yakalandığı "Sağır Oda"

İşte Dhkp/c'li Teröristlerin Yakalandığı "Sağır Oda"

50 dakika önce

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağın fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Dhkp/c'li Teröristlerin Yakalandığı
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında yakalanan DHKP-C üst düzey sorumlularının kaldığı sığınağın fotoğrafları ortaya çıktı. "Sağır oda" olarak tabir edilen sığınağın dışarıdan tamamen izole edildiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince sabaha karşı Şişli'de İdil Kültür Merkezinin binasına gerçekleştirilen operasyonda örgütün üst düzey sorumlularının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde "yeşil" Kategoride aranan Ümit İlter ve "gri" kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek'in de yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Zanlıların İdil Kültür Merkezi'nin en üst katında bulunan ve dışarıdan izole edilmiş "sağır oda" tabir edilen bölümde kaldıkları belirlenirken, iki kişinin de kapıda polis hareketliliğine karşın gözcülük yaptığı öğrenildi. Zanlıların operasyon esnasında polis tarafından ele geçirilmemesi için bir takım dokümanları yuttuğu da kaydedildi. 6 zanlının saklandığı "sağır oda"nın fotoğrafları da ortaya çıktı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:58 Kaynak: İHA

İdil, İstanbul, Sağır Oda, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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