Afganistan'dan saldırı haberi geldi. Taliban'ın üstlendiği saldırıda 20 kişi öldü. Liberya'da da okulda çıkan yangında 15 çocuk hayatını kaybetti. İşte dünyadan derlediğimiz haber turu...

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın güneyindeki Zabul kentinin şehir merkezinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda hastane hedef alınırken, ölenlerden 2'sinin polis olduğu aktarıldı. Kadın ve çocuklar dahil yüze yakın da yaralı var. Bu saldırının hemen ardından hava saldırısı da düzenlendi. Bu olayda da 30 çiftçi hayatını kaybetti. Saldırıyı çok geçmeden Taliban üstlendi. Örgüt, hedefinin il istihbarat merkezi olduğunu da itiraf etti.

LİBERYA'DA OKULDA YANGIN: 25 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Liberya'da da bir okulda gece saatlerinde yangın çıktı.Yangınla birlikte panikleyen halk etrafa kaçışmaya başladı. Olayda en az 25 çocuk hayatını kaybetti.

SÖRFÇÜYÜ KÖPEK BALIĞINDAN DRONU SAYESİNDE KURTARDI

Bu görüntüler ise Avustralya'dan. Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan sahilde adam hoparlör sistemi bulunan dronuyla çekim yapıyordu. O sırada sörfçüye yaklaşan köpek balığını fark etti. Hoparlör sistemiyle hemen uyarı yaptı. Yaklaşık 4 metre boyundaki köpekbalığından habersiz sörfçü böylelikle canını kurtarmış oldu.

(İHA)