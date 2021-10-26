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İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor - Son Dakika

İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor

26.10.2021 10:46

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Türkiye'deki göçmenlerle ilgili çarpıcı veriler yer aldı. Türkiye'deki yabancı kişi sayısının Eylül 2021 itibarıyla 5.4 milyon olduğunun yer aldığı son göç istatistiklerine göre geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 710 bin. Suriyeli nüfusunun yüzde 80'i aralarında İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 10 ilde yaşıyor. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yüzde 40'ı 15 yaş altı çocuklardan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda, son göç istatistikleri de yer aldı. Buna göre, Türkiye'deki yabancı kişi sayısı Eylül 2021 itibariyle 5.4 milyon oldu. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 3 milyon 710 bin, ikamet izniyle bulunanların sayısı 1 milyon 220 bin kişi olurken, uluslararası koruma başvuru sahibi kişilerin sayısı ise 350 bin oldu.

YÜZDE 80'i 10 ŞEHİRDE

Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun sadece 52 bini geçici koruma merkezlerinde yaşıyor. Suriyeli nüfusun yüzde 80'i aralarında İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 10 ilde hayatını sürdürüyor.

YÜZDE 40'I 15 YAŞ ALTI

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yüzde 40'ını 15 yaş altı çocuklar oluştururken, çalışma çağındaki nüfusun payı yüzde 58, yaşlı nüfusun payı ise yüzde 2 düzeyinde. Okul çağında yaklaşık 1.4 milyon çocuk bulunuyor ve bu çocukların 914 bini eğitim alıyor.

İKAMET EDENLER

Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancıların yüzde 68'i İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaşıyor. Bu illerdeki ikamet izni sahibi sayısı sırasıyla 632 bin, 103 bin ve 124 bin kişi. İkamet iznine sahip kişilerin uyruklarına bakıldığında Irak, Suriye, Türk Cumhuriyetleri, İran ve Afganistan uyruklular ön sırada.

İLK 9 AYDA 106 BİN KİŞİ YAKALANDI

2022 yıllık programında "Coğrafi konumu ve sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi ülkemizi düzensiz göçmenler için hem transit hem de hedef ülke konumuna getirmektedir. Bu çerçevede ülkemizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı artarak 2010 yılında 33 bin iken, 2020 yılı içerisinde eylül ayı itibariyle 106 bin düzeyindedir. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklular yoğunluktadır" ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika Güncel İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor - Son Dakika
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