İşte En Pahalı Gezegen ve Asteroitler - Son Dakika

Bir ürün alırken ilk baktığımız şey ürünün fiyatı. Peki hiç düşündünüz mü bir gezegenin fiyatı ne kadar? İşte karşınızda en pahalı gezegen ve uzay nesneleri.

Elmas Gezegen

Dünya'nın 5 katı kadar büyüklüğünde olan Elmas Gezegen. Gezegen, Dünya'dan 4 bin ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin yüksek basınçtan dolayı karbonun kristalleşerek elmasa dönüştüğü ölü bir yıldızın artığından oluşturduğu düşünülüyor. Gökbilimcilere göre gezegenin değeri bilenemiyor.

Titan Gaz Denizleri

Satürn'un uydusu Titan'ın göllerinde geçtiğimiz günlerde doğalgaz rezervi bulundu.

Titan'daki daha büyük göllerin bağımsız olarak 130 milyar tondan (6,3 katrilyon kübik fit) doğal gaz içerdiğini tahmin ediyor. Bu Dünya'daki rezervden yaklaşık olarak 31 kat daha fazla olduğunu düşünülüyor.

Altın Asteroit

Metalik bir asteroit olan 3554 Amun asteroidinin yüzeyinin altında potansiyel olarak 20 trilyon dolar değerinde altın, demir ve nikelde 8 trilyon değerinde dolar, kobaltta 6 trilyon dolar ve platinde 6 trilyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 4 Mart 1986'da varlığı keşfelien altın asteroit, en son 2020'de Dünya'nın yörüngesine teğet geçti.

Alkol Bulutu

2006 yılında, Jodrell Bank Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, galaksimizin W3 (OH) bölgesinde 400 milyar kilometreden fazla uzanan devasa bir metil alkol bulutu keşfettiler.

Alkol bulutu, diğer yıldızların oluştuğu düşünülen bir yıldız.

Alkolden oluşan devasa bir bulut olasılığı bazıları için cazip gelse de, ne yazık ki metil alkol (odun alkolü veya odun alkolü olarak da bilinir) insanlar için toksiktir ve birincil kullanımı kimyasal üretim süreçleri, aerosol itici gaz ve üretim dahil endüstriyel uygulamalar içindir. biyodizel ve benzin katkı maddeleri.

Süper yıldız kümeleri

Yeryüzündeki en değerli kaynaklardan biri, çoğu bir şekilde Güneş'ten kaynaklanan enerjidir.

Evrende yıldızlar birincil güç üreticileridir ve enerji uzayda nispeten bol olmasına rağmen, burada Dünya'da kesinlikle değerlidir.

Bununla birlikte, güneş nispeten küçük bir yıldızdır ve bazı gök cisimleri onu birkaç yönden geride bırakır. Bilinen en büyük yıldız, yarıçapının 1.800 ila 2.100 Güneş yarıçapı olduğu tahmin edilen VY Canis Majoris'tir VY Canis Majoris, Güneş'imizin şu anki yerinde olsaydı, yıldızın kenarları Satürn'ün yörüngesine ulaşırdı.

Güneş'imizi geride bırakan bir başka yıldız, bilinen Evren'deki en parlak ve en büyük yıldız olan R136a1 olarak bilinir. R136a1'in parlaklığı Güneş'imizden yaklaşık 8,7 milyon kat daha büyükken, kütlesi Güneş'imizin 265 katıdır ve yerel yıldızımızdan kat kat daha fazla enerji üretme kapasitesine sahiptir.

Alpha Centauri B

Gökyüzünde Güneşimiz dışında en yakın yıldız sisteminin bir parçası olan Alpha Centauri B'nin yaşanabilir bölgesinde yörüngede dönen bir gezegen 6 milyar dolar değerindedir.