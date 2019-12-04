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'İşte engel yok' programına yoğun ilgi

6 saat önce

İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında firmalar ve iş arayan engelli vatandaşların buluşturulduğu 'İşte engel yok' programında 600 kişi ile iş görüşmesi yapıldı.

'İşte engel yok' programına yoğun ilgi, System.String[]

İzmit Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında firmalar ve iş arayan engelli vatandaşların buluşturulduğu 'İşte engel yok' programında 600 kişi ile iş görüşmesi yapıldı.


İzmit Belediyesi ve İŞKUR'un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işverenler ile iş arayan engelli vatandaşları buluşturduğu 'İşte engel yok' programı yoğun ilgi gördü. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda 600 engelli vatandaş, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile bire bir görüşme imkanı buldu. Özel çocukların sergilediği müzik ziyafet ve açılış konuşmalarının ardından programa katılan tüm firmalar kendilerine ayrılan bölümlerde engelli vatandaşlar ile görüşmelerini gerçekleştirdi.


Program sonunda İzmit'te kontenjan fazlası olarak engelli vatandaşlara istihdam sağlayan 20 firmaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İŞKUR Kocaeli İl Müdür Yardımcısı Muhammet Açıkgöz ve Kocaeli İl Kültür Müdürü Ercan Yamen, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu tarafından kentle bütünleşen çınar plaketi ile teşekkür belgesi verildi. - KOCAELİ

İŞKUR, İzmit, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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