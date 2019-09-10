Son Dakika Haberleri: İşte Falcao'nun 10 günde kazandığı para!
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İşte Falcao'nun 10 günde kazandığı para!

43 dakika önce

10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı.

İşte Falcao'nun 10 günde kazandığı para!, System.String[]

10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı. Yıldız golcü, ay sonuna kadar da 300 bin Euro ödeme daha alacak...


AY SONUNA KADAR ÖDEYECEK


G. Saray, Falcao ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymak istiyor. Cimbom, ay sonuna kadar tecrübeli golcüye 300 bin Euro'luk yeni bir ödeme daha yapacak. Falcao, ayağını topa sürmeden 2.3 milyon Euro kazancak.


YILDA 7 MİLYON EURO ALACAK


Facalo, G.Saray'dan 5 milyon Euro garanti ücret alacak. 29 maçta ilk 11'de sahaya çıkması halinde 1.6 milyon Euro bonus alacak Kolombiyalı, primler ile birlikte 7 milyon Euro'ya yakın kazanacak.


KASIMPAŞA'YA KARŞI SAHADA


Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun sahne almasına sayılı günler kaldı. Galatasaray taraftarı, 3 gün sonra Kolombiyalı yıldızı Kasımpaşa maçında izleyebilecek. Sarı-Kırmızılı taraftarların, Kasımpaşa maçında yeni transfer için özel bir hazırlık yaptığı öğrenildi.

Galatasaray, İstanbul, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:15 
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