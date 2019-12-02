İşte Fenebahçe'yi yakan tablo!

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 22 puan toplayan Fenerbahçe'nin, lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşmesinde İstanbul dışındaki başarısız grafiği önemli rol oynadı. Sarı lacivertli takım bu sezon İstanbul'dan uzakta oynadığı 5 maçta sadece 5 puan alırken, 10 puan kaybetti (1G, 2B, 2M). Alanya ve Kayseri'ye yenilen Kanarya, Yeni Malatya ve Göztepe ile berabere kalırken, tek galibiyetini Denizli'de aldı. Bu maçlarda 5 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 7 gol gördü.



Geçen sezonki puan kaybı 29



Fenerbahçe, 46 puanla 6. sırada bitirdiği geçen sezon da İstanbul dışındaki maçlarda tarihi bir başarısızlık yaşamıştı. 34 haftalık maratonda 13 kez kent dışına çıkan sarı lacivertliler sadece 2 galibiyet ( Konya, BB Erzurum) elde ederken, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 10 puan toplarken, tam 29 puan kaybetti. Söz konusu periyodun en çok dikkat çeken yönü ise kalesinde 14 gol gören Kanarya'nın rakip fileleri sadece 5 kez havalandırmış olmasıydı. Üstelik hiçbir maçta 1'den fazla gol atamadı.



18 maçta 10 gol attı, 21 gol yedi



Son iki sezonda İstanbul dışında oynanan maçları topladığımızda Fenerbahçe'nin 18 karşılaşmada sadece 3 kez galip geldiği, buna karşın 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldığı gerçeği ortaya çıkıyor. Sarı lacivertliler bu maçlardaki galibiyetlerini Konyaspor (2 kez) ve Yukatel Denizlispor'dan aldı. Toplam 15 puan alıp 39 puan kaybettiği 18 karşılaşmada rakip fileleri sadece 10 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 1 ortalamaya dahi ulaşamadı. Buna karşın Kanarya'nın kalesinde gördüğü gol sayısı 21'e ulaştı.