İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı uçuran melek

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de gözden düşmüşken adeta yeniden doğan ve önceki gün yeni bir sözleşmeye imza atan Ozan Tufan'ın muhteşem geri dönüşünde payı olanları az çok biliyorsunuz... Onu disipline sokan, yolunu aydınlatan Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'da kiralık oynarken her maçını takip eden, Fenerbahçe'ye tekrar geri dönmesini isteyen teknik direktör Ersun Yanal, takım içinde ona bir baba, bir ağabey gibi yol gösterip kanatlarının altına alan Emre Belözoğlu… Ama bir isim var ki onun varlığını fısıltı olarak duymuş olsanız da kendisini ilk kez bu sayfada tanıyacaksınız.



İlk ipucunu Ersun Yanal vermişti



Kendisiyle ilgili bize ilk ipucunu, bu sezon 0-0 biten Galatasaray maçının ardından Ersun Yanal vermişti. Yanal "Ozan'ın çıkışı hakında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorumuza yanıt verirken bir yerde, "Arkadaş çevresini değiştirdi, kendisini de her anlamda çok değiştirdi. Bir süredir ciddi bir ilişkisi var. O da kendisine çok önemli şeyler kattı" yanıtını vermişti. İşte Yanal'ın bahsettiği kız arkadaşını öncek gün, Ozan'la birlikte Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de Valencia ile oynadığı maçta net olarak gördük. Devre arasında Ozan'ın yanına gittim, "Bu, Ersun Yanal'ın övgüyle bahsettiği hanımefendi değil mi?" diye sordum, "Evet abi" dedi ve gülümsedi.



İki üniversite mezunu



Tam o sırada başkan Ali Koç genç çifte haber yollatıp yanına çağırınca, o arada sadece, "Ozan, bu iş ciddi gözüküyor" deme fırsatı buldum. Aldığım yanıt yine bir gülümseme oldu Ozan'dan izin alıp biraz araştırınca kız arkadaşının isminin Rojin Haspolat olduğunu öğrendim. Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun olan Haspolat, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirmiş. Ozan Tufan'la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor. Ozan'ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat'ın önerisiyle evini Acarkent'ten Zekeriyaköy'e taşıdığı gelen haberler arasında. Resmi bir duyum olmasa da bu ciddi ilişkinin nikah masasına doğru gittiği de apaçık ortada.



Ozan ile yaklaşık 1.5 yıldır beraber olan Rojin Haspolat sanat dergilerinde editörlüğün yanı sıra sanat festivali organizatörlüğü yapıyor.



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