İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon sergilediği futbolla göz doldurmuş ve büyük kulüplerin dikkatini çekmişti.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, geçtiğimiz sezon sergilediği futbolla göz doldurmuş ve büyük kulüplerin dikkatini çekmişti. Birçok takımın transfer listesinde bulunan golcü oyuncunun tercihi sarı-lacivertli kulüp oldu. Fenerbahçe, son dönemde ismi Galatasaray ile de anılan Kosovalı futbolcu Vedat Muriç'i 4 yıllığına renklerine bağladı ve transferde yaşanan belirsizliğe de noktayı koymuş oldu. Muriç, Türkiye ile Giresunspor'da tanışırken, Giresun'dan sonra Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor'da da görev aldı.

EN BAŞARILI SEZONU GİRESUNSPOR'DA 2014-2015 sezonunda Giresunspor'a transfer olan Vedat Muriç, burada 2 sezon forma giydi. Muriç, Giresun'da geçirdiği ilk sezonunda çıktığı 32 resmi müsabakada 6 gole imza attı. 2015-2016 sezonu Vedat'ın Türkiye'deki en verimli sezonu oldu. Başarılı futbolcu, bu sezonda Giresunspor formasıyla çıktığı 33 mücadelede 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başararak, Türkiye'deki en etkili performansını sergiledi. Muriç, Giresunspor macerasının ardından Süper Lig'de bulunan Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu. 2016-2017 sezonunu Başkent ekibinde geçiren Kosovalı futbolcu, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez Süper Lig'de forma giydiği 40 maçta 7 gole imza attı. Gelecek sezonda da Ankara'da kalan Muriç, ligin ilk yarısına kadar Gençlerbirliği forması giydi. Başarılı oyuncu, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında 1. Lige geri dönerek ise Çaykur Rizespor forması giymeye başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE LİGE YÜKSELDİ 2017-2018 sezonunun ikinci yarısını da 1. Ligde Çaykur Rizespor'da geçiren Muriç, Çaykur Rizespor'da Süper Lig'e yükselen kadroda yer aldı. Mavi-yeşillilerin Süper Lig'e çıktığı sezonda Muriç, 16 karşılaşmada 8 gollük istatistik ile şampiyonluğa katkı sağladı. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de mücadele eden Kosovalı futbolcu, sezon içerisinde gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesinde de yer almayı başardı. Türkiye'de 4. sezonunu geçiren başarılı futbolcu, mavi-yeşillilerde görev aldığı 36 resmi müsabakada 17 kez ağları havalandırdı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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