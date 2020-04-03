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İşte firmaların yararlanabileceği finans desteklerinin ayrıntıları
1 saat önce
Danışmanlık şirketi BESFİN, COVİD-19 salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için hazırlanan tüm finansal destek paketlerini inceledi.
Danışmanlık şirketi BESFİN, COVİD-19 salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için hazırlanan tüm finansal destek paketlerini inceledi...
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:06
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