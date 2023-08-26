4. dakikada kabusu yaşayan United\'dan efsane geri dönüş

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan mücadelenin 4. dakikasında Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen Manchester United karşılaşmayı 3-2 kazandı.

ONANA HATALI GOL YEDİ

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan onana olduğu yerde sekti ve top ağlarla buluştu.

KONUK EKİP 4. DAKİKADA 2-0 ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MANU ÇEVİRDİ

Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

GELECEK HAFTA

Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında United deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Nottingham Forest Chelsea ile kozlarını paylaşacak.