İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru
1 saat önce
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Doğa Sigorta oldu.
Galatasaray
Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Doğa Sigorta
oldu. 2018-2019 ve 2019-2020 takımın ismi Galatasaray Doğa Sigorta olacak. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, 2018/2019 ve 2019/2020 basketbol
sezonu için geçerli olmak üzere, Galatasaray Erkek Basketbol takımının ismi 'Galatasaray Doğa Sigorta' olacak. Ayrıca Galatasaray'ın formasında Doğa Sigorta reklamına da yer verilecek" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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