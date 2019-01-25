Son Dakika Haberleri: İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru

İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru

1 saat önce

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Doğa Sigorta oldu.

İşte Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Yeni Sponsoru, System.String[]
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Doğa Sigorta oldu. 2018-2019 ve 2019-2020 takımın ismi Galatasaray Doğa Sigorta olacak. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, 2018/2019 ve 2019/2020 basketbol sezonu için geçerli olmak üzere, Galatasaray Erkek Basketbol takımının ismi 'Galatasaray Doğa Sigorta' olacak. Ayrıca Galatasaray'ın formasında Doğa Sigorta reklamına da yer verilecek" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Sigorta, basketbol, Galatasaray, Spor, Güncel
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