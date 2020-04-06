İşte Galatasaray'ın lejyoner planı! - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte Galatasaray'ın lejyoner planı! - Son Dakika Spor

İşte Galatasaray'ın lejyoner planı!

17 dakika önce

Sözleşmeleri bitecek Nagatomo, Mariano ve Andone ile yollar kesin ayrılacak.

İşte Galatasaray'ın lejyoner planı!, System.String[]

Sözleşmeleri bitecek Nagatomo, Mariano ve Andone ile yollar kesin ayrılacak. Ozornwafor ve Sekidika kiralanacak. Babel'e bonservis kolaylığı sağlanacak. Diagne ve Belhanda da iyi bir teklif gelirse satılacak.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in, ocak ayında imza attığı gençleştirme ve değişim süreci yaz döneminde kaldığı yerden devam edecek. Takımda sezon sona erdiğinde özellikle yabancı futbolcular konusunda hareketli günler yaşanacak. İlk yarı Terim'in işaret ettiği değişimi özellikle Saracchi, Onyekuru'nun gelişi, Babel'in ayrılığı, ve Nagatomo'nun tribüne çıkması ile kısmi olarak gerçekleştiren Galatasaray'da süreç daha da hız kazanacak. Yabancı kontenjanı dolu olan Aslan'da özellikle kiralıklar Maicon, Diagne, Babel ve Ozornwafor'un dönüşü ile yaz dönemi de önemli ayrılıklara, transferlere imza atılacak.

34 yaşına giren Nagatomo ile Mariano'ya teşekkür ve veda

Öncelikle ocakta 'geleceğe yatırım' adına alınan Jesse Sekidika gelişimi ve düzenli forma giymesi adına Süper Lig'de başka bir ekibe kiralanacak. Sezon başında Almeria'ya kiralanan, Ozornwafor'da da yine aynı yöntem devreye girecek. 19 yaşındaki stoper gelecek sezon da kiralanacak. Sarı kırmızılılar, sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan ve ikinci yarıda lisansı çıkarılmayan Nagatomo ile birlikte Mariano'ya veda edecek. 34 yaşına giren iki bek oyuncusuna da teşekkür edilerek yollar ayrılacak. İki isim dışında sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiralanan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen katkıyı gösteremeyen Florin Andone de Galatasaray'dan gidecek. Rumen golcü için herhangi bir adım atılmayacak ve Andone, İngiltere'nin yolunu tutacak.

Babel istenmiyor, Diagne ve Belhanda'nın bileti kesilebilir

2'şer yıl daha sözleşmesi bulunan Ryan Babel ile Mbaye Diagne için kulüp tekliflere açık olacak. Özellikle yıllık maliyeti 2.5 milyon Euro olan ve forma giydiği yarım sezonda beklentileri karşılayamayan Babel teklif alırsa bonserviste sorun çıkarmadan ayrılığına izin verilecek. Diagne'de ise kulübün gelir elde edeceği bir teklif olursa değerlendirilecek. Benzer bir durum Younnes Belhanda için de geçerli.. İnişli çıkışlı performanslara imza atan Faslı oyuncu için Arap kulüplerinin iyi bir teklifle ilgisi olursa dikkate alınacak. Aksi halde takımda kalacak. Özellikle lejyoner oyuncularda değişime imza atacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, Onyekuru ile Saracchi'de gibi genç isimlerin alınması ya da kiralanmasını istiyor.

YUTO iÇiN 3.2 MiLYON €

G. Saray Ocak 2018'de 700 bin Euro'ya kiralayıp 2.5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Nagatomo ile 6 ay için 850 bin Euro, 2 yıl için 2'şer milyon Euro'luk anlaşma yapmıştı.

ANDONE'YE DE 3.2 MiLYON €

Andone'yi 1 yıllığını kiralamak için Brighton'a 700 bin Euro ödendi. Rumen oyuncu da 2.5 milyon Euro'ya imza attı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle beklentileri karşılaşamadı.

SEKIDIKA iÇiN '0' BONSERViS

Jese Sekidika devre arası Eskişehir'den bedelsiz geldi. Bu sezon 125 bin Euro'ya oynuyor. 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı diğer yıllar için ise 250 bin Euro alacaktı.

Mbaye Diagne, Galatasaray, Babel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:45 

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