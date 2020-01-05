İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret - Son Dakika
Son Dakika Spor İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret - Son Dakika Spor

İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret

6 saat önce

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fransız kulübü Monaco ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın Onyekuru için ödeyeceği ücret, System.String[]

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fransız kulübü Monaco ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar Monaco'ya transfer bedeli olarak 750 bin Euro, Onyekuru'ya ise 650 bin Euro ödeyecek.


Sarı-kırmızılı kulüp eski futbolcusu Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Galatasaray, "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:07 Kaynak: İHA
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